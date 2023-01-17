Яков Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Антип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Кондратий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ермолаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно