Ананьин Константин Никитич 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьин Константин Никитич

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ананьин Никита Трофимович

Мать: Ананьина (Корелина) Феоктиста Варлаамовна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
Неизвестно
Участник финской войны (453 ЗАП г. Иши)
Военная служба
24.10.1942
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Призван Ужурским РВК. Старший сержант. лужил в военно-автомобильной дороге 5 Ленинградского фронта. Начальник поста регулирования 22 дорожно-комендантского участка ВАД-5
Военная награда
23.06.1945
Медаль "За боевые заслуги". Приказ от 23.06.1945. В это время начальник поста регулирования 22 дорожно-комендантского участка ВАД-5Подвиг: "Старший сержант Ананьин К.Н. с 22.10.1942 находится на фронт... Показать все
Военная награда
22.07.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.09.1945
Медаль "За победу над Японией"
Смерть
После 1945

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