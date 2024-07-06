Ананьин Константин Никитич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Военная служба
Неизвестно
Участник финской войны (453 ЗАП г. Иши)
Военная служба
24.10.1942
Призван Ужурским РВК. Старший сержант. лужил в военно-автомобильной дороге 5 Ленинградского фронта. Начальник поста регулирования 22 дорожно-комендантского участка ВАД-5
Военная награда
23.06.1945
Медаль "За боевые заслуги". Приказ от 23.06.1945. В это время начальник поста регулирования 22 дорожно-комендантского участка ВАД-5Подвиг: "Старший сержант Ананьин К.Н. с 22.10.1942 находится на фронт... Показать все
Военная награда
22.07.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.09.1945
Медаль "За победу над Японией"
Смерть
После 1945