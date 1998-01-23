Колесников Геннадий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Геннадий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1998

Отец: не указан

Мать: Горских Ирина Викторовна

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