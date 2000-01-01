Олоксоондурэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олоксоондурэ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирпииччэ Дьогуор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьогуор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ньукулай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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