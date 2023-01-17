Волоцкой Анатолий Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1939
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.
Сын: Волоцкой Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.
Сын: Волоцкой Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
09.06.1917 ст.
Сын: Волоцкой Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Георгий Анатольевич
Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна
Смерть
1939