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Волоцкой Анатолий Аполлонович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Волоцкой Аполлон Никанорович

Мать: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.

Сын: Волоцкой Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.

Сын: Волоцкой Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.06.1917 ст.

Сын: Волоцкой Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Ольга Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Георгий Анатольевич

Мать ребёнка: Волоцкая Ольга Константиновна

Смерть
1939
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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