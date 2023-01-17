Красный Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красный Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Красный Иван

Мать: Красная Ирина

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
машинист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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