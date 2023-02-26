Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагея Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Максим Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Афанасий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Февронья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно