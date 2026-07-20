Поливанов КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 13.12.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поливанов КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 13.12.1904

умер 17.09.1983

Отец
Поливанов МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ1875 г.р.
Мать
Поливанова (Яковлева) ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА24.04.1877 г.р.
Супруги
Поливанова (Шпет) МАРГАРИТА ГУСТАВОВНА1908 г.р.
Дети
Поливанов МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ19.09.1930 г.р.
(Поливанова) АННА КОНСТАНТИНОВНА1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1904

Отец: Поливанов МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать: Поливанова (Яковлева) ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
Около 1929

Жена: Поливанова (Шпет) МАРГАРИТА ГУСТАВОВНА

Рождение ребёнка
19.09.1930

Сын: Поливанов МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) МАРГАРИТА ГУСТАВОВНА

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Поливанова) АННА КОНСТАНТИНОВНА

Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) МАРГАРИТА ГУСТАВОВНА

Смерть
17.09.1983

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