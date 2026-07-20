Поливанов КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
мужской, родился 13.12.1904
умер 17.09.1983
ОтецПоливанов МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ1875 г.р.
МатьПоливанова (Яковлева) ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА24.04.1877 г.р.
Супруги
Дети
Поливанов МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ19.09.1930 г.р.
(Поливанова) АННА КОНСТАНТИНОВНА1945 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1904
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Поливанов МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) МАРГАРИТА ГУСТАВОВНА
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Поливанова) АННА КОНСТАНТИНОВНА
Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) МАРГАРИТА ГУСТАВОВНА
Смерть
17.09.1983