Холодных (Безуглова) Лилия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодных (Безуглова) Лилия Валерьевна

Место рождения

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

31.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1971

Отец: Безуглов Валерий Иванович

Мать: Безуглова Валентина Ефимовна

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодных Александр Владимирович

Рождение ребёнка
29.03.1995

Сын: Холодных Сергей Александрович

Отец ребёнка: Холодных Александр Владимирович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.07.2004

Дочь: Холодных Дарья Александровна

Отец ребёнка: Холодных Александр Владимирович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

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