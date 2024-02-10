Холодных (Безуглова) Лилия Валерьевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1995
Сын: Холодных Сергей Александрович
Отец ребёнка: Холодных Александр Владимирович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.07.2004
Дочь: Холодных Дарья Александровна
Отец ребёнка: Холодных Александр Владимирович
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область