Комаров Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл., Оштинский р-н, Коштугский с/с, д. Лукшская
Призыв на военную службу
?.07.1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл. Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 416 ап
Пропал без вести (военное)
?.05.1942
Смерть
Неизвестно