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Комаров Алексей Петрович

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская обл., Оштинский р-н, Коштугский с/с, д. Лукшская
Призыв на военную службу
?.07.1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл. Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 416 ап
Пропал без вести (военное)
?.05.1942
Смерть
Неизвестно

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