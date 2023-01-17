Коновалова (Андронова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Андронова) Александра Петровна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1894 ст.

Дата смерти

18.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1894 ст.

Отец: Андронов Пётр Григорьевич

Мать: Андронова Мария Никитична

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1912 ст.

Сын: Коновалов Константин Петрович

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Осипович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Коновалов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Осипович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Пётр Осипович

Смерть
18.10.1978
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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