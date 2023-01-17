Коновалова (Андронова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения12.04.1894 ст.
Дата смерти18.10.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1894 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1912 ст.
Сын: Коновалов Константин Петрович
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коновалов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Осипович
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1978