Порохова (Склокинова) Мария Полиектовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1907
Горбулиха, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 48 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1901, 1904-1910 годы). Л. 133 об.
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно