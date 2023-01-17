Порохова (Склокинова) Мария Полиектовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порохова (Склокинова) Мария Полиектовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1907
Горбулиха, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Порохов Григорий Александрович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 48 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1901, 1904-1910 годы). Л. 133 об.
Место жительства
1915
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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