Шейко Дарья Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шейко Иван Корнеев
Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев
Рождение ребёнка
02.10.1798
Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шейко Кипрей Корнеев
Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шейко Тит Корнеев
Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно