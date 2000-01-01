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Шейко Дарья Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шейко Иван Корнеев

Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шейко Алексей Корнеев

Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев

Рождение ребёнка
02.10.1798

Сын: Шейко Киприян Корнеев

Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шейко Кипрей Корнеев

Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шейко Тит Корнеев

Отец ребёнка: Шейко Корней Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейко Корней Игнатьев

Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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