Воеводина (Войнова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоеводина (Войнова) Анастасия Алексеевна

Воеводина (Войнова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Краснодонский, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.05.1990

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1990

Отец: Войнов Алексей Алексеевич

Мать: Войнова Елена Михайловна

Краснодонский, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воеводин Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воеводин Андрей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Андрей Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close