Воеводина (Войнова) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1990
Рождение ребёнка
03.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воеводин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.03.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воеводин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно