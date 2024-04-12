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Непочатых Василий Захарович

Место рождения

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Непочатых Захар Иванович

Мать: Непочатых Анастасия Онисимовна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.05.1879 ст.

Дочь: Герасимова Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Непочатых Иван Васильевич

Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.05.1890

Сын: Непочатых Иустин Васильевич

Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Попова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непочатых Неонила Захаровна

Смерть
Неизвестно
Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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