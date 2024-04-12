Непочатых Василий Захарович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
22.05.1879 ст.
Дочь: Герасимова Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Непочатых Иван Васильевич
Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна
Рождение ребёнка
28.05.1890
Сын: Непочатых Иустин Васильевич
Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Попова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Непочатых Неонила Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно