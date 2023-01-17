Домника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: Юлия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
05.08.1801 ст.
Сын: Капитон Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
11.04.1803 ст.
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Никифорович
Смерть
Неизвестно