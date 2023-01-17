Домника Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Юлия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Никифорович

Горки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1801 ст.

Сын: Капитон Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Никифорович

Горки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
11.04.1803 ст.

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Никифорович

Горки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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