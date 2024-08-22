Яков Феодосия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Низов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
02.02.1877
Отец ребёнка: Низов Петр Яковлевич
Песиково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно