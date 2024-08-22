Яков Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Феодосия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1834 по 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
02.02.1877

Сын: Низов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Низов Петр Яковлевич

Песиково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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