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Коренкова Устиния Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

27.05.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879

Сын: Коренков Василий Павлович

Отец ребёнка: Коренков Павел Агапиев

д. Михальцево
Рождение ребёнка
1879

Сын: Коренков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Коренков Павел Агапиев

д. Михальцево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Коренков Павел Агапиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Коренков Павел Агапиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренков Павел Агапиев

Смерть
27.05.1905 ст.
Причина смерти: от чахотки
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