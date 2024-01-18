Коренкова Устиния Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти27.05.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879
Сын: Коренков Василий Павлович
Отец ребёнка: Коренков Павел Агапиев
д. Михальцево
Рождение ребёнка
1879
Сын: Коренков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Коренков Павел Агапиев
д. Михальцево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Коренков Павел Агапиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Коренков Павел Агапиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1905 ст.
Причина смерти: от чахотки