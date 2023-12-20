Матыцина Анна Савостьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Матыцин Савостьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Матыцина) Марина Дмитриева
Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева
Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев
Смерть
Неизвестно