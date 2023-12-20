Матыцина Анна Савостьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатыцина Анна Савостьянова

Матыцина Анна Савостьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Матыцин Савостьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Матыцина) Марина Дмитриева

Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Матыцин Борис Дмитриев

Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Матыцин Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева

Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Матыцин Минай Дмитриев

Отец ребёнка: Матыцин Дмитрий Николаев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.