Береснева Мария (Нина) Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачульскис (Береснева) Галина Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Алексей Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Николай Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Валерий Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1952
Сын: Береснев Владимир Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тутуяс, Мысковский, Кемеровская область
Смерть
1986