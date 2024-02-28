Береснева Мария (Нина) Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснева Мария (Нина) Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачульскис (Береснева) Галина Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Виктор Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Алексей Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Николай Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Валерий Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1952

Сын: Береснев Владимир Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тутуяс, Мысковский, Кемеровская область
Смерть
1986

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