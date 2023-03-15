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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

1908 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: ?

Мать ребёнка: Исаева Агриппина

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ?

Мать ребёнка: Исаева Агриппина

Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?

Мать ребёнка: Исаева Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Агриппина

Смерть
1914
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