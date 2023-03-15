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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: ?
Мать ребёнка: Исаева Агриппина
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ?
Мать ребёнка: Исаева Агриппина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: ?
Мать ребёнка: Исаева Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Агриппина
Смерть
1914