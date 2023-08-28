Торкунов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торкунов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торкунова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Торкунова (Кострова) Екатерина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торкунова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Торкунова (Кострова) Екатерина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торкунов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Торкунова (Кострова) Екатерина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торкунова (Кострова) Екатерина Валерьевна

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