Бровцына (Бачманова) Олимпиада Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровцына (Бачманова) Олимпиада Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеховская (Бровцына) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Бровцын Александр Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровцына Любовь Александровна

Отец ребёнка: Бровцын Александр Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровцын Александр Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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