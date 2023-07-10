Бровцына (Бачманова) Олимпиада Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеховская (Бровцына) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Бровцын Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровцына Любовь Александровна
Отец ребёнка: Бровцын Александр Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно