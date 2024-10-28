Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Карцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Карцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/501297#767
Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Гребелкин Степан Михайлович

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - Казенного ведомства д. Долгово крестьянский сын. Невеста - Троицкого Становского прихода крестьянская дочь девица Поручители по жениху - крест. д. Долгово Михаил Федоров Кречков и Николавеског... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Гребелкин Павел Степанович

Отец ребёнка: Гребелкин Степан Михайлович

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - крестьянин д. Долгово Николай Михайлов Гребелкин
Рождение ребёнка
12.12.1893

Дочь: Гребелкина Аполлинария Степановна

Отец ребёнка: Гребелкин Степан Михайлович

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр - крестьянская дочь-девица д. Долгово Евдокия Михайловна Гребелкина
Рождение ребёнка
27.06.1897

Дочь: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Гребелкин Степан Михайлович

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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