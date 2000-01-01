гр. Девиер Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1808
Жена: Хераскова Софья Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1809
Сын: Девиер Александр Михайлович
Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1817
Сын: Граф Девиер Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна
Рождение ребёнка
06.04.1824
Сын: Девиер Константин Михайлович
Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланевская-Волк Вера Михайловна
Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова N.
Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна
Смерть
После 1828