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гр. Девиер Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1808

Жена: Хераскова Софья Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1809

Сын: Девиер Александр Михайлович

Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1817

Сын: Граф Девиер Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна

Рождение ребёнка
06.04.1824

Сын: Девиер Константин Михайлович

Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланевская-Волк Вера Михайловна

Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова N.

Мать ребёнка: Хераскова Софья Петровна

Смерть
После 1828
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