Пименов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
16.05.1931
Сын: Пименов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Пименова Анна Леонтьевна
Призыв на военную службу
20.08.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Пименова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Пименова Анна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пименова Анна Леонтьевна
Смерть
1954
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область