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Пименов Владимир Иванович

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Место рождения

Харлапково, Палкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Пименов Иван Пиманович

Мать: Пименова Татьяна Васильевна

Харлапково, Палкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1931

Сын: Пименов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Пименова Анна Леонтьевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Призыв на военную службу
20.08.1942
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Пименова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Пименова Анна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Анна Леонтьевна

Смерть
1954
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
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