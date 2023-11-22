Зобова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Карповна

Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Алексей Карпович

Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Пётр Карпович

Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Карповна

Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Никифор Карпович

Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Карповна

Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Фёдор Карпович

Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобов Карп Иванович

Смерть
Неизвестно
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