Зобова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Карповна
Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Пётр Карпович
Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Карповна
Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Карповна
Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Фёдор Карпович
Отец ребёнка: Зобов Карп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зобов Карп Иванович
Смерть
Неизвестно