Подварский Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подварский Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1955

Дата смерти

03.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Сваршик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.2016

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