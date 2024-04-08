Ершов Лазарь Макаров
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Ершов Макар Михайлович
Мать: Ершова Акилина Ивановна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Ершов Конон Лазарев
Мать ребёнка: Ершова Настасья Яковлева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Ершова Настасья Яковлева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Настасья Яковлева
Смерть
Неизвестно