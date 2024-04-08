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Ершов Лазарь Макаров

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Ершов Макар Михайлович

Мать: Ершова Акилина Ивановна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ершов Конон Лазарев

Мать ребёнка: Ершова Настасья Яковлева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ершов Дмитрий Лазарев

Мать ребёнка: Ершова Настасья Яковлева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Настасья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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