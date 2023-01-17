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Киричук Осип Александрович

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Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Киричук Александр

Мать: Киричук Агата

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Бракосочетание
Около 1902

Жена: Киричук 1-я

Развод
До 1921

Жена: Киричук 1-я

Рождение ребёнка
10.10.1922

Сын: Киричук Николай Осипович

Мать ребёнка: Киричук Христина Константиновна

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Киричук Христина Константиновна

Рождение ребёнка
10.02.1925

Сын: Киричук Владимир Осипович

Мать ребёнка: Киричук Христина Константиновна

Работа или профессия
1928
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
крестьянин | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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