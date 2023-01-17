Киричук Осип Александрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Киричук Александр
Мать: Киричук Агата
Бракосочетание
Около 1902
Жена: Киричук 1-я
Развод
До 1921
Жена: Киричук 1-я
Рождение ребёнка
10.10.1922
Мать ребёнка: Киричук Христина Константиновна
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
10.02.1925
Сын: Киричук Владимир Осипович
Мать ребёнка: Киричук Христина Константиновна
Работа или профессия
1928
крестьянин | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воев... Показать все
Смерть
Неизвестно