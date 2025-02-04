Михайлова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.2005
Дочь: (Цуганова) Алиса Руслановна
Отец ребёнка: Цуганов Руслан Рудольфович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цуганов Руслан Рудольфович
Санкт-Петербург