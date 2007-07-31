Кононов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.09.1918
Дата смерти31.07.2007
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1918
Отец: Кононов Иван Иванович
Мать: Кононова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
14.05.1950
Дочь: Михайлова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Кононова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1953
Сын: Кононов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Кононова Галина Николаевна
Смерть
31.07.2007