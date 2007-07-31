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Кононов Михаил Иванович

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

06.09.1918

Дата смерти

31.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1918

Отец: Кононов Иван Иванович

Мать: Кононова Мария Егоровна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.05.1950

Дочь: Михайлова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Кононова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
31.12.1953

Сын: Кононов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кононова Галина Николаевна

Смерть
31.07.2007

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