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Мавра Антонова

Место рождения

Костино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1726

Дата смерти

До 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Пётр Кондратов

Отец ребёнка: Кондрат Фёдоров

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ефросинья Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Фёдоров

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марья Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Фёдоров

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Фёдоров

Костино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Фёдоров

Смерть
До 1755
Костино, Свердловский район, Северный край
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