Мавра Антонова
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиДо 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1737
Сын: Пётр Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Фёдоров
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ефросинья Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Фёдоров
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марья Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Фёдоров
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Фёдоров
Смерть
До 1755