Вишняков Сельвёрст Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишняков Сельвёрст Филиппович

Вишняков Сельвёрст Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Вишняков Филипп Иванович

Мать: Елена Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.