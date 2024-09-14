Вишняков Сельвёрст Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Вишняков Филипп Иванович
Мать: Елена Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ерофеева (Вишнякова) Ульяна Сельверстовна
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно