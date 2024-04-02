Глебова (Янина) Людмила Владиславовна
Место рождениягор. Свердловск
Дата рождения20.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1983
Отец: Янин Владислав Юрьевич
гор. Свердловск
Рождение ребёнка
29.08.2008
Сын: Глебов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Глебов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
11.02.2010
Отец ребёнка: Глебов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
28.07.2015
Дочь: Глебова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Глебов Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно