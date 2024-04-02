Глебова (Янина) Людмила Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Янина) Людмила Владиславовна

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Место рождения

гор. Свердловск

Дата рождения

20.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1983

Отец: Янин Владислав Юрьевич

Мать: Янина Валентина Аксайевна

гор. Свердловск
Рождение ребёнка
29.08.2008

Сын: Глебов Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Глебов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
11.02.2010

Сын: Глебов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Глебов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
28.07.2015

Дочь: Глебова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Глебов Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Дмитрий Александрович

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