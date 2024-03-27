Низаметдинова (Хуснетдинова) Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаметдинова (Хуснетдинова) Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1910

Дочь: Шеяфетдинов Муршида

Отец ребёнка: Низаметдинов Мухутдин N-M231

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незаметдинов Абдулхаким Мулла

Отец ребёнка: Низаметдинов Мухутдин N-M231

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сетдекова Сера

Отец ребёнка: Низаметдинов Мухутдин N-M231

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галямова Зяйняб

Отец ребёнка: Низаметдинов Мухутдин N-M231

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низаметдинов Мухутдин N-M231

Смерть
Неизвестно
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
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