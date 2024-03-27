Низаметдинова (Хуснетдинова) Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1910
Дочь: Шеяфетдинов Муршида
Отец ребёнка: Низаметдинов Мухутдин N-M231
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незаметдинов Абдулхаким Мулла
Отец ребёнка: Низаметдинов Мухутдин N-M231
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сетдекова Сера
Отец ребёнка: Низаметдинов Мухутдин N-M231
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галямова Зяйняб
Отец ребёнка: Низаметдинов Мухутдин N-M231
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ