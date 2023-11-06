Теванян Тигран Вачаганович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теванян Тигран Вачаганович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2023

Отец: Теванян Вачаган Дереникович

Мать: Петрова Анна Сергеевна

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