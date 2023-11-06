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Теванян Тигран Вачаганович
Теванян Тигран Вачаганович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.2023
Пол
Мужской
Отец
Теванян Вачаган Дереникович
Мать
Петрова Анна Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2023
Отец:
Теванян Вачаган Дереникович
Мать:
Петрова Анна Сергеевна
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