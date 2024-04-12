Бернякович Анна Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович Анна Корнеевна

Место рождения

Романовщина, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Бернякович Иван Иванович

Отец ребёнка: Бернякович Иван Павлович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Бернякович Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бернякович Иван Павлович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.

Дочь: Чернявская Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Бернякович Иван Павлович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бернякович Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
Романовщина, Мядельский район, Минская область
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