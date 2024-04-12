Бернякович Анна Корнеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Отец ребёнка: Бернякович Иван Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Сын: Бернякович Андрей Иванович
Отец ребёнка: Бернякович Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.
Дочь: Чернявская Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Бернякович Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно