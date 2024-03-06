Холманских (Якушева) Евгения Александровна
Место рожденияС. Обуховка Алакульский район, Алма-атинская область
Дата рождения04.03.1967
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1967
С. Обуховка Алакульский район, Алма-атинская область
Рождение ребёнка
18.04.1986
Дочь: Лузанова Яна Евгеньевна
Отец ребёнка: Семёнов Евгений Ильич
Рождение ребёнка
23.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Евгений Ильич
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай