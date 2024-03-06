Холманских (Якушева) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холманских (Якушева) Евгения Александровна

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Место рождения

С. Обуховка Алакульский район, Алма-атинская область

Дата рождения

04.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1967

Отец: Якушев Александр Васильевич

Мать: Якушева Зинаида Вячиславовна

С. Обуховка Алакульский район, Алма-атинская область
Рождение ребёнка
18.04.1986

Дочь: Лузанова Яна Евгеньевна

Отец ребёнка: Семёнов Евгений Ильич

Рождение ребёнка
23.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Евгений Ильич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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