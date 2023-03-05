Белоусов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Белоусов Сергей
Рождение ребёнка
23.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоусова Матрена Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Русское Васильково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1943
пропал без вести, декабрь1943 | книга памяти Тверской области Сандовский район