Белоусов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Белоусов Сергей

Мать: Белоусова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
23.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Матрена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Русское Васильково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1943
пропал без вести, декабрь1943 | книга памяти Тверской области Сандовский район
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