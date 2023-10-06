Александра Дмитриевна Ануфриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1924
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Ануфриев Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Юрина Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Ширяев Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Ширяев Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяева Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Ширяев Федор Петрович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1924