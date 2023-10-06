Александра Дмитриевна Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Дмитриевна Ануфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

OG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ануфриев Дмитрий Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Юрина Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Ширяев Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Ширяев Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяева Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Ширяев Федор Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1924
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