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Кокорин Афанасий Григорьевич

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Евгения Михайловна

Военная служба
Неизвестно
Запасной рядовой
Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.

Дочь: Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна

Мать ребёнка: Кокорина Евгения Михайловна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Любовь Афанасьевна была дочерью запасного рядового Кокорина Афанасия Григорьевича и Евгении Михайловны. Родилась она 14 сентября (старый стиль).
Смерть
Неизвестно

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