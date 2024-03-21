Попова (Перминова) Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Перминова) Анисья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1911

Дочь: Шалагина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Попов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Попов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович

Серегово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.04.1934

Дочь: Комина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович

Смерть
1968
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