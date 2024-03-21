Попова (Перминова) Анисья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1911
Дочь: Шалагина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1913
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Попов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович
Серегово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.04.1934
Дочь: Комина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Степанович
Смерть
1968