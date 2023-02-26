Завьялов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Сатрапова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Завьялова Анна Ипполитовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Завьялов Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Завьялова Анна Ипполитовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Анна Ипполитовна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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