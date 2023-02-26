Завьялов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Сатрапова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Завьялова Анна Ипполитовна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Завьялов Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Завьялова Анна Ипполитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно