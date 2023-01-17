Шкабурда Первая Шкабурда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Феодосия Корнилова
Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ефросинья Корниловна
Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ефросинья Корниловна
Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Смерть
Неизвестно