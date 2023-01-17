Шкабурда Первая Шкабурда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкабурда Первая Шкабурда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Феодосия Корнилова

Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шкабурда Артем Корнилов

Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шкабурда Иоанн Корнилов

Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ефросинья Корниловна

Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ефросинья Корниловна

Отец ребёнка: Шкабурда Корнилий Федоров

Ярмолинцы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкабурда Корнилий Федоров

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Смерть
Неизвестно
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