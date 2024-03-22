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Матрена Иванова

Место рождения

Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пучин Александр Гурьев

Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Пучин Кондратий Гурьев

Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пучина Неонила Гурьева

Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пучин Никита Агурьев

Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров

Рождение ребёнка
30.12.1795

Сын: Пучин Иполит Гурьев

Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пучин Иван Гурьев

Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пучин Трофим Гурьев

Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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