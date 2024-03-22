Матрена Иванова
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пучина Неонила Гурьева
Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пучин Никита Агурьев
Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров
Рождение ребёнка
30.12.1795
Сын: Пучин Иполит Гурьев
Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пучин Иван Гурьев
Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пучин Трофим Гурьев
Отец ребёнка: Пучин Агурий Егоров
Смерть
Неизвестно