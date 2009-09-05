Саморокова (Озерова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморокова (Озерова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1935

Дата смерти

05.09.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935

Отец: Озеров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Юрий

Рождение ребёнка
21.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самороков Юрий

Смерть
05.09.2009
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