Саморокова (Озерова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1935
Дата смерти05.09.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935
Отец: Озеров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самороков Юрий
Рождение ребёнка
21.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самороков Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самороков Юрий
Смерть
05.09.2009