Ненароков Тимофей Маркович 21.02.1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ненароков Тимофей Маркович

Автор
ТР
Романова Т.

мужской, родился 21.02.1877 ст., Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область

умер Неизвестно

Отец
Ненароков Марк ИвановичОколо 1837 ст. г.р.
Мать
Ненарокова Екатерина ЗиновьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ненарокова (Корюкина) Татьяна Игнатьевна1882 г.р.
Дети
Ненароков Виктор Тимофеевич10.11.1900 ст. г.р.
(Ненарокова) Варвара Тимофеевна25.11.1905 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1877 ст.

Отец: Ненароков Марк Иванович

Мать: Ненарокова Екатерина Зиновьевна

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Крещение
22.02.1877 ст.

ВОСПРИЕМНИК - д. Сухоречье - Гаврила Никандровича Корюкина сын Василий

Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Жена: Ненарокова (Корюкина) Татьяна Игнатьевна

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область

выписка из архива СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д.Сухоречье - Иван Марков Ненароков; Андрей Саввин Зимин по невесте - д. Левкино - Стефан Павлович Шепелев; с. Великоречье - Александр Климанов Красильников

Рождение ребёнка
10.11.1900 ст.

Сын: Ненароков Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Ненарокова (Корюкина) Татьяна Игнатьевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.

Дочь: (Ненарокова) Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Ненарокова (Корюкина) Татьяна Игнатьевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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