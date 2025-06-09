Ненароков Тимофей Маркович
мужской, родился 21.02.1877 ст., Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
умер Неизвестно
ОтецНенароков Марк ИвановичОколо 1837 ст. г.р.
МатьНенарокова Екатерина ЗиновьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Ненароков Виктор Тимофеевич10.11.1900 ст. г.р.
(Ненарокова) Варвара Тимофеевна25.11.1905 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1877 ст.
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Крещение
22.02.1877 ст.
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.11.1900 ст.
Сын: Ненароков Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Ненарокова (Корюкина) Татьяна Игнатьевна
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.
Дочь: (Ненарокова) Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Ненарокова (Корюкина) Татьяна Игнатьевна
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно