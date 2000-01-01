Татаринов Никон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринов Никон Алексеевич

Татаринов Никон Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1922

Сын: Татаринов Арсений Никонович

Мать ребёнка: - Варвара Фёдоровна

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Варвара Фёдоровна

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Варвара Фёдоровна

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Варвара Фёдоровна

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Варвара Фёдоровна

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Варвара Фёдоровна

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Смерть
Неизвестно
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