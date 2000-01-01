Татаринов Никон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1922
Сын: Татаринов Арсений Никонович
Мать ребёнка: - Варвара Фёдоровна
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Смерть
Неизвестно