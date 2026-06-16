Решетникова (Плотникова) Ольга Николаевна
женский, родилась 1888
умерла Неизвестно
Супруги
Решетников Михаил Сергеевич1885 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
16.04.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
30.10.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно