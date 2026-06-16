Решетникова (Плотникова) Ольга Николаевна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Решетникова (Плотникова) Ольга Николаевна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 1888

умерла Неизвестно

Супруги
Решетников Михаил Сергеевич1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Восприемник
16.04.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Иван Васильевич Гилев

Восприемник
30.10.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дмитрий Тимофеевич Плотников

Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Решетников Михаил Сергеевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Архивный документ | ГАНО. Д-156, оп.1, д.4585, л. 233об-234

Смерть
Неизвестно

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